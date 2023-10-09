Paris'te Frexit sloganları: AB bayrağını yırttılar Avrupa Birliği'nden ayrılmak isteyen Fransızlar, soluğu meydanlarda aldı. Frexit sloganı atan göstericiler, NATO'dan da ayrılmaları gerektiğini savundu.

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ensonhaber.com

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından sonra bir ülkede daha gösteriler başladı.

AB içerisinde yeni bir ayrılığın gerçekleşmesi için tartışmalar büyüyor.

Fransa'da koronavirüs salgını sürecinde AB'nin yetersiz ve işlevsiz kaldığına yönelik eleştiriler dile getirilmişti.

Fransız hükümetinin bloktan ayrılmasına yönelik çağrılar yeniden alevlenirken, başkent Paris gösterilere sahne oldu.

AB bayrağını parçaladılar

Ellerinde Fransa bayraklarıyla sokaklara dökülen yüzlerce Fransız vatandaşı, ülkelerinin AB'den çıkışı anlamına gelen "Frexit" sloganları atarak yürüdü.

Meydanda toplanan kalabalık karşısında sahneye çıkanlar, ellerine aldıkları Avrupa Birliği bayrağını yırttı.

NATO'dan da ayrılmak istiyorlar

Daha sonra "özgürlük" şeklinde sloganlar atarak Fransa bayrağı sallamaya başladılar. Ayrıca ülke olarak NATO'dan ayrılmaları gerektiğini de savundular.

"Macron'lar, Ursula'lar dışarı!"

Gösterilere öncülük eden Fransız politikacı Florian Philippot, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugün vatanseverlerin çağrısı üzerine Paris sokaklarında çok sayıda insan Frexit ve NATO'dan çıkma talebinde bulundu! Muhteşem!



Özgürlük, egemenlik! (Emmanuel) Macron'lar, Ursula'lar (von der Leyen) dışarı!

"Avrupa Birliği'nin sonu olur"

Fransa'nın AB üyeliğinin sona erdirilmesine yönelik çağrılara işaret eden ABD merkezli Foreign Policy dergisi, "Frexit geliyor" başlıklı analizinde şunları yazmıştı: