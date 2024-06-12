Paşinyan öncesi üst düzey güvenlik: Ermenistan meclisi didik didik arandı Başbakan Paşinyan'ın katılacağı soru-cevap oturumu öncesinde milletvekili sıralarındaki su şişeleri toplandı. Güvenlik, en üst seviyeye çıkarıldı.

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ensonhaber.com

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Ulusal Meclis'in oturum salonunda sıkı güvenlik önlemleri alındı. Milletvekillerinin masalarındaki su şişeleri bile toplandı.

Paşinyan'ın korumaları, çarşamba günü yapılacak oturum için koltukları kontrol etti. Sıra araları didik didik arandı.

Üst düzey güvenlik

Oturumun başlangıcına kadar gazetecilerin kendilerine ayrılan locaya oturmalarına izin verilmedi.

Mecliste gerçekleştirilecek soru-cevap oturumuna Başbakan Paşinyan da katılacak.

Paşinyan'ın tavrı, istifa çağrılarına neden oldu

Bu gelişme, Azerbaycan ile yeni dönem arayışında olan ve özellikle soykırım konusundaki söylemini değiştiren Paşinyan'ın tavrının ardından yaşandı.

Ermenistan'da Paşinyan karşıtları, Bakü ile iki ülke arasındaki sınıra dair anlaşmalara tepki göstererek Başbakan'ın istifasını istiyor.