Paşinyan'ın uçağı Azerbaycan hava sahasını kullandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eve sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen Azerbaycan-Ermenistan zirvesinde barış için imza atıldı.

Bu tarihi zirve sonrası Azerbaycan-Ermenistan arasındaki yumuşama sürüyor.

AZERBAYCAN HAVA SAHASININ KULLANILMASINA İZİN VERDİ

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, yaptığı açıklamada, Azerbaycan'dan Başbakan Paşinya'ın uçağı için hava sahası geçişi talebinde bulunduklarını ve bu talebe olumlu yanıt aldıklarını bildirdi.

"BARIŞ ORTAMININ OLUŞMASINA YÖNELİK PRATİK BİR ADIM"

Bağdasaryan, Paşinyan'ın 30 Ağustos'ta başladığı yurt dışı ziyaretine Azerbaycan hava sahasını kullanarak çıktığını ve 6 Eylül gecesi aynı güzergah üzerinden ülkeye döndüğünü kaydetti.

Bu gelişmeyi bölgede ulaşım hatlarının açılması, barış gündeminin ilerletilmesi ve karşılıklı güven ortamının oluşmasına yönelik pratik bir adım olarak değerlendirdiklerini belirten Bağdasaryan, Nahçıvan uçuşları gerçekleştiren Azerbaycan uçaklarının da uzun süredir Ermenistan hava sahasını kullandığını hatırlattı.