Patrik Kirill: Ukrayna'da ölen Rus askerleri günahlardan arınacak

Ortodoks Kilisesi lideri, "Bu fedakarlık, kişinin işlediği tüm günahları temizleyecek" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus Ortodoks Patriği Kirill, Ukrayna savaşı hakkında konuştu.

Patrik Kirill, saldırıları desteklediği gerekçesiyle Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın tekpisini çekmiş, Papa, "Tanrı, dinleri savaşa yönlendirmez." demişti.

"Tüm günahları temizlediğine inanıyoruz"

Putin'in kısmi seferberlik kararı sonrası ilk açıklamasını yapan Kirill, Ukrayna'ya karşı savaşta ölen Rus askerlerinin "tüm günahlarından arınacağını" savundu.

Kirill, "Birçoğu savaşta ölüyor. Başkaları için kendilerini feda etmiş olacaklar. Bu fedakarlığın, kişinin işlediği tüm günahları temizlediğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Savaşın en kısa sürede bitmesini umuyoruz"

Diğer taraftan Rus Patrik, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mümkün olan en kısa sürede bitmesini umduklarını anlattı.

Reuters'ın haberine göre, Patrik Kirill, böylece "savaşta mümkün olduğunca az sayıda kardeşin birbirini öldüreceğini" dile getirdi.

Rusya'nın 300 bin vatandaşı kapsayan seferberlik çağrısı

Rusya, kısmi seferberlik kapsamında tecrübeli 300 bin Rus vatandaşını askere çağırdı.

Söz konusu çağrı, ülkede protesto gösterilerini tetiklerken, çoğu kişi de ülkeden ayrılmaya başladı.