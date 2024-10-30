Paulson, Donald Trump seçilirse bütçe tasarrufu için Musk ile çalışacaklarını duyurdu

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Paulson, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine verdiği mülakatta, dikkatleri üzerine çekti.

Paulson, Trump'ın kendisini Hazine Bakanı olarak ataması halinde, vergi indirimleri yapmanın önceliklerinden biri olduğunun altını çizdi.

ELON MUSK İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Trump'ın seçilmesi halinde görev vermesi beklenen isimlerden Musk ile hükümet harcamalarını kısmak için birlikte çalışacağını ifade eden Paulson, bunun için özellikle hükümetin yeşil enerji sektöründe çalışan şirketlere verdiği sübvansiyonları kaldırmayı planladığını duyurdu.

Paulson, ticaret ve enerji alanlarında da düzenlemeler yapacağını kaydederek, ABD'nin "enerji alanında baskın üretici olması için enerji üretiminin teşvik edilmesi" ve "stratejik gümrük vergileri getirme" konularında Trump ile birlikte çalışacağını kaydetti.

HEDEFİNİ AÇIKLADI

Ayrıca Paulson, gümrük vergileriyle ABD merkezli şirketlerin ülkede üretim yapmayı sürdürmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Toplam serveti 3,8 milyar dolara ulaşan Paulson, Trump ve diğer Cumhuriyetçilere yakınlığıyla biliniyor.

"AMERİKA'YA HİZMET ETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Trump, 5 Kasım'daki seçimleri kazanması durumunda Elon Musk başkanlığında bir "hükümet verimliliği komisyonu" kuracağını bildirmişti.

Musk da Trump'ın bu açıklaması üzerine X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fırsat çıkarsa Amerika'ya hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini yer vermişti.

Musk ayrıca Trump'a destek için New York'ta yapılan mitingde, hükümet bütçesinden "en az 2 trilyon dolar tasarruf edilebileceğini" duyurmuştu.