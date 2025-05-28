Pedro Sanchez: Gazze'deki katliama karşı sesimizi yükselteceğiz

AA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'de yaşananlara sessiz kalmıyor.

Sık sık İsrail'in yaptığı soykırıma dikkat çeken Sanchez, X hesabından bir açıklama daha yaptı.

Pedro Sanchez, İsrail'in soykırıma devam ettiği Gazze'deki durum karşısında seslerini hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde yükselteceklerini bildirdi.

Sanchez, İspanya'nın Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımasının 1. yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı.

"GAZZE'DEKİ ACI DAYANILMAZ BOYUTTA"

İspanya Başbakanı, "Filistin'in devlet olarak tanınmasının üzerinden bir yıl geçti. Gazze'deki acı dayanılmaz boyutta. İspanya, bugün dünyanın tanık olduğu katliamın son bulması için sesini her zamankinden daha güçlü bir şekilde yükseltmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

SANCHEZ'İN GÜNDEMİ GAZZE OLACAK

İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'de yaşanan insanlık dramı, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bugün Brüksel'de görüşecek Başbakan Sanchez'in de öncelikli konusu olacak.

Sanchez'in Slovenya Başbakanı Robert Golob ile yarın Madrid'de yapacağı görüşmede de İsrail'e karşı yaptırım taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

İspanya Meclisi, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını içeren yasa tasarısının acilen oylanması kararı almıştı.