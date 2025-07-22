Pentagon deniz piyadelerini Los Angeles'tan çekiyor

ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestolar sırasında California eyaletinin Los Angeles kentinde görevlendirdiği yaklaşık 700 deniz piyadesinin geri çekileceğini açıkladı.

Pentagon sözcüsü Sean Parnell, "Los Angeles'ta istikrarın yeniden sağlanmasıyla birlikte Savunma Bakanı Pete Hegseth, varlığıyla kanunsuzluğa müsamaha gösterilmeyecek net bir mesaj veren 700 deniz piyadesinin yeniden konuşlandırılmasını emretti" ifadelerini kullandı.

"VARLIKLARI DÜZENİN SAĞLANMASINDA ETKİLİ OLDU"

Amerikan deniz piyadelerinin göçmen baskınlarına karşı protestoların kontrol altına alınması için bölgeye konuşlandırılması konusunda amaca ulaşıldığını vurgulayan Parnell, "Hızlı müdahaleleri, sarsılmaz disiplinleri ve açıkça ortada olan varlıkları düzenin sağlanmasında ve hukukun üstünlüğünün korunmasında etkili oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Piyadelerin Los Angeles'tan gönderilmesi geçen hafta şehirden 2 bin Ulusal Muhafız askerinin çekilmesinin ardından gerçekleşti.

Öte yandan, Los Angeles bölgesinde hala yaklaşık 2 bin muhafız bulunuyor.