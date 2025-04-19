Pentagon: Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısı 1000'in altına düşürülecek

AA

ABD medyasında yer alan çekilme haberlerinin ardından Pentagon’dan resmi bir açıklama geldi.

Pentagon, önümüzdeki aylarda Suriye’deki Amerikan askerlerinin sayısının binin altına düşeceğini duyurdu.

ASKER SAYISI BİNİN ALTINA İNECEK

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell'ın yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'den çekilecek ABD askerlerine yönelik bilgi verildi.

ABD'li sözcü, açıklamasında, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen başarılara ve güncel askeri değerlendirmelere atıf yaparak "Savunma Bakanı bugün, Birleşik Müşterek Görev Gücü-Kararlılık Operasyonu kapsamında Suriye'deki ABD güçlerinin Suriye'de belirli noktalarda birleştirilmesi talimatını verdi." ifadesini kullandı.

ABD'nin bu iki operasyonu birleştirmesinin, Suriye'deki asker sayısını azaltacağı anlamına geldiğini kaydeden Parnell, "Bu bilinçli ve koşullara dayalı süreç, önümüzdeki aylarda ABD'nin Suriye'deki ayak izini 1000'den az ABD kuvvetine indirecektir." değerlendirmesini yaptı.

DEAŞ'a karşı atılan adımlara dikkati çeken sözcü, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bünyesinde mücadelenin devam edeceğini aktardı.

Parnell, "Terörizm tehdidi Orta Doğu ile sınırlı değildir ve DEAŞ'ın saklanacak hiçbir yeri olmadığından emin olmak için tüm kıtalarda dikkatli olacağız." ifadesini kullandığı açıklamasında, önceki açıklamalarından farklı olarak SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK unsurlarına atıf yapmadı.

Parnell, söz konusu açıklamasında, "koalisyon ortaklarımız" ifadesini kullandı.

3 ASKERİ NOKTA BOŞALTILDI

ABD askerleri, Haseke il merkezi ile Deyrizor ilinin Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresinde bulunan Hadra ve Fırat köylerinde yer alan 3 küçük askeri noktayı dün boşaltarak ana üslere çekildi.

Haseke'deki askerler ve ekipmanları aynı ilde Rümeylan ilçesindeki üsse, Deyrizor'dakiler ise Koniko gaz sahasındaki üsse çekildi.

ABD BASINI: 2 BİN ASKERDEN 600'Ü ÇEKİLİYOR

İlk olarak The New York Times gazetesi tarafından ortaya atılan iddia, üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırıldı.

Habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askeri bulunuyor. Başkan Donald Trump yönetimi,, bu sayının bin 400'e düşürülmesine karar verdi.

Yani yaklaşık 600 Amerikan askerinin bölgeden çekilmeye başladığı belirtiliyor. Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan 8 Amerikan üssünden de 3'ünün kapatılacağı öne sürüldü.

ABD'NİN SURİYE VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki birçok üssünden çekilerek petrol ve gaz sahaları çevresine yoğunlaşmıştı.

ABD güçleri, halihazırda Fırat'ın doğusundaki Haseke, Rakka ve Deyrizor illeri ile Halep iline bağlı Aynularab (Kobani) ilçesinde AA'nın tespit ettiği 21 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD güçlerinin varlık gösterdiği bölgeler terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunuyor.