Pentagon’un İran planı iddiası: Hark Adası için hava indirme birliği seçeneği masada

Orta Doğu’da tırmanan gerilim sürerken ABD’nin İran’a yönelik olası askeri planlarına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon yetkilileri, İran’a karşı düzenlenen saldırılar çerçevesinde bir muharip birliğin sahaya sürülmesi ihtimalini değerlendirdi.

3 BİN KİŞİLİK HAVA İNDİRME BİRLİĞİ

ABD’de yayımlanan haberlere göre, savunma kaynakları yaklaşık 3 bin askerden oluşan bir hava indirme birliğinin olası operasyonlarda kullanılmasının değerlendirildiğini belirtti. Haberde, söz konusu birliğin 82. Hava İndirme Tümeni’ne bağlı olduğu ve İran’a ait Hark Adası’na yönelik bir operasyon için planlamalar arasında yer aldığı iddia edildi.

"İHTİYATLI PLANLAMA" İFADESİ

Haberde görüşlerine yer verilen ve isimleri açıklanmayan savunma yetkilileri, askeri planlamaların olası senaryolar için yapılan rutin hazırlıklar olduğunu ifade etti. Yetkililer, şu ana kadar ne Pentagon’dan ne de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) bu yönde resmi bir talimat verilmediğini belirtti.

ALTERNATİF SENARYO DA DEĞERLENDİRİLİYOR

Haberde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın olası bir operasyon için onay vermesi durumunda farklı seçeneklerin de masada olduğu ileri sürüldü. Buna göre bölgeye intikal etmekte olan 31. Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği’nden yaklaşık 2 bin 500 askerin de Hark Adası’na yönelik bir saldırı için görevlendirilebileceği öne sürüldü.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

Bölgede tansiyon, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarıyla daha da yükselmişti. İran ise bu saldırılara, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’deki bazı hedeflere saldırılar düzenleyerek karşılık vermişti.

İranlı yetkililer, söz konusu saldırılarda bin 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralı sayısının 17 bini aştığını açıklamıştı.