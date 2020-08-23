Dolar
7.3362
0.5303%
Euro
8.6389
-0.2275%
Altın
1940.68
-0.3256%
Borsa
1109.88
-1.5015%
G. Altın
457.818
0.1897%
Bitcoin
86062.98
-1.6194%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Peru'daki korona denetiminde izdiham çıktı: 13 ölü

    Koronavirüs salgını kapsamında gece kulüplerinin kapalı olduğu Peru’da, polisin baskın düzenlediği bir kulüpte yakalanmak istemeyenlerin kaçması sonucu çıkan izdihamda 13 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 23.08.2020 - 16:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Peru'daki korona denetiminde izdiham çıktı: 13 ölü

    Koronavirüs salgınında şimdiye kadar 585 bin 236 vaka tespit edilen Peru’da, tedbirler kapsamında başken Lima’da sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

    Yasağa rağmen binlerce kişi, bir gece kulübünde bir araya geldi.

    POLİS BASKINI İZDİHAMA YOL AÇTI

    Gece kulübüne polis tarafından baskın gerçekleştirilirken, kulüpte bulunanların polise yakalanmamak için kaçmaya çalışmasıyla izdiham çıktı.

    Peru daki korona denetiminde izdiham çıktı: 13 ölü #1

    13 KİŞİ EZİLEREK HAYATINI KAYBETTİ

    Kaçmaya çalışan en az 120 kişinin kapı ile merdiven arasında sıkışması yaşanan izdihamda 13 kişi hayatını kaybetti.

    Olayın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, polisin silah ya da göz yaşartıcı gaz kullanmadığı olayda 20 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

    Peru daki korona denetiminde izdiham çıktı: 13 ölü #2

    Peru daki korona denetiminde izdiham çıktı: 13 ölü #3

    Peru daki korona denetiminde izdiham çıktı: 13 ölü #4

    Peru daki korona denetiminde izdiham çıktı: 13 ölü #5

    Görüş Bildir