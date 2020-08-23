Peru'daki korona denetiminde izdiham çıktı: 13 ölü

Koronavirüs salgını kapsamında gece kulüplerinin kapalı olduğu Peru’da, polisin baskın düzenlediği bir kulüpte yakalanmak istemeyenlerin kaçması sonucu çıkan izdihamda 13 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgınında şimdiye kadar 585 bin 236 vaka tespit edilen Peru’da, tedbirler kapsamında başken Lima’da sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Yasağa rağmen binlerce kişi, bir gece kulübünde bir araya geldi.

POLİS BASKINI İZDİHAMA YOL AÇTI

Gece kulübüne polis tarafından baskın gerçekleştirilirken, kulüpte bulunanların polise yakalanmamak için kaçmaya çalışmasıyla izdiham çıktı.

13 KİŞİ EZİLEREK HAYATINI KAYBETTİ

Kaçmaya çalışan en az 120 kişinin kapı ile merdiven arasında sıkışması yaşanan izdihamda 13 kişi hayatını kaybetti.

Olayın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, polisin silah ya da göz yaşartıcı gaz kullanmadığı olayda 20 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.