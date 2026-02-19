Peru'nun geçici başkanı Jose Maria Balcazar oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Peru Kongresi'ndeki oylamada siyasi partilerden en fazla oyu alan sol görüşlü 80 yaşındaki sol görüşlü milletvekili Jose Maria Balcazar, 28 Temmuz'a kadar ülkenin geçici devlet başkanı olarak görev yapacak.

Balcazar, böylece son 10 yılda devlet başkanlığı görevini üstlenen dokuzuncu isim olurken siyasi partiler temmuz ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi seçim kampanyalarını başlattı.

JOSE JERI GÖREVİNDEN AZLEDİLDİ

Kongre, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin yerine getirilen Geçici Devlet Başkanı Jose Jeri’yi önceki gün görevinden azletmişti.

Peru basınına göre Jeri’nin görevden alınmasına devletle iş yapan Çinli iş insanlarıyla gerçekleştirdiği yarı gizli görüşmeler ve bazı kamu görevlilerinin işe alımında usulsüzlük iddiaları gerekçe gösterilmişti.