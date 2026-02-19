Annesi Hülya Avşar'dan övgü aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan yeni paylaşım

Oyunculuğa verdiği arayı 'Aynı Yağmur Altında' projesiyle noktalayan Hülya Avşar, şu sıralar yeni dizisinde canlandırdığı "Fazilet" karakteriyle dikkat çekiyor.

Ekranlara hızlı bir geri dönüş yapan Avşar, performansının yanı sıra açıklamalarıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

ANNESİ ÖVMEDEN GEÇEMEDİ

Ünlü sanatçının kızı Zehra Çilingiroğlu, bugün yaptığı yeni paylaşımla yine magazin gündeminde yer aldı. Siyahlar içindeki bu pozunu paylaşan Zehra Çilingiroğlu'na yorum ve beğeni yağdı. Kızının bu paylaşımına başta Hülya Avşar olmak üzere Kaya Çilingiroğlu da sessiz kalmadı.

"ALLAH KORUSUN"

Kızının paylaşımının altına Hülya Avşar, "Allah nazardan korusun seni gururum" ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti. Zehra Çilingiroğlu'nun babası Kaya Çilingiroğlu ise yaptığı yorumda kalp emojisi koymakla yetindi.