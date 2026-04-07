Pezeşkiyan'dan 'İran'ı savunmak için canımı feda etmeye hazırım' açıklaması

ABD/İsrail-İran savaşında 38. gün...

ABD ile İran arasında yürütülen temaslar, savaşın seyrini değiştirebilecek kritik bir aşamaya ulaştı.

TRUMP SÜREYİ UZATTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı’nın açılması ile ilgili verdiği süreyi uzattı.

Trump, İran'a Türkiye saati ile çarşamba günü 03.00'e kadar zaman tanıdığını açıkladı.

Trump, Hürmüz'ün açılmaması durumunda İran'ın "yıkıcı sonuçlar" yaşayacağını belirtti.

PEZEŞKİYAN ÇAĞRI YAPTI

Süreç bu şekilde devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında savaşa katılmak isteyen gönüllüleri toplamayı amaçlayan "Canfeda" kampanyasına şu ana kadar 14 milyondan fazla İranlının kayıt yaptırdığını bildirdi.

"CANIMI FEDA ETMEYE HAZIRIM"

Pezeşkiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar 14 milyondan fazla cesur İranlı, İran'ı savunmak için canlarını feda etmeye hazır olduklarını açıkladı. Ben de İran için canımı feda ettim, ediyorum ve etmeye devam edeceğim."