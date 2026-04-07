CNN, Trump'ı yalanladı: Açıklamalarının bir kısmı gerçeği yansıtmıyor

İran'a yönelik savaş sonrası ABD Başkanı Donald Trump hedefte.

ABD kamuoyunda İsrail ve savaş karşıtı görüş yükselirken Başkan Trump ve hükümet üyeleri yaptıkları ve yapmadıkları açıklamalar nedeniyle eleştiriliyor.

İsrail yüzünden ABD'nin savaşa sürüklendiği, Orta Doğu'daki çatışmalarda ölen ABD askerlerinin sayısının gizlendiği yönünde iddialar ABD kamuoyunda yayılıyor.

Başkan Trump ise İran'a yönelik tehditler ve müzakere kapısını açık bırakan açıklamalarıyla hemen her gün kamera karşısına geçiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği basın toplantısında da ABD/İsrail-İran Savaşı ile izlediği dış politika hamlelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TRUMP'IN AÇIKLAMALARI HATALI VE GERÇEK DIŞI"

Amerikan CNN televizyonu, Trump'ın yaptığı açıklamaların bir kısmının "hatalı ve gerçeği yansıtmayan" bilgiler içerdiğini öne sürdü.

CNN'in teyit hattınca hazırlanan haberde, Trump'ın, İran gündemine ve dış politika performansına ilişkin dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında daha önce çürütülen bazı iddiaları tekrar ettiği ileri sürüldü.

"UÇAKLAR DOST ATEŞİ İLE DÜŞMEDİ, İRAN VURDU"

Bu kapsamda Trump'ın, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda ABD'ye ait uçakların çoğunun "dost ateşi" sonucu kaybedildiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığı, bazı uçakların İran tarafından vurulduğu aktarıldı.

Haberde, Trump'ın, 2000'de yayımlanan "Hak Ettiğimiz Amerika" adlı kitabında terör örgütü El Kaide'nin elebaşı Usame bin Ladin'in öldürülmesi çağrısında bulunduğu yönündeki iddiasının da gerçeği yansıtmadığı, kitapta bin Ladin'den sadece kısaca bahsedildiği ifade edildi.

'8 SAVAŞI BİTİRDİM' İDDİASI

Trump'ın "8 savaşı sona erdirdiği" yönündeki ifadesinin de "doğru olmadığı", bu kapsamda dile getirilen çatışmalardan bazılarının savaş niteliği taşımadığı ya da sona ermediği kaydedildi.

Öte yandan Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'ye çok sayıda mahkum gönderdiği yönündeki iddiasının da kanıtlanamadığı belirtildi.