Pfizer, ABD'de koronavirüs aşısının dağıtımına başladı

Rhode Island, Teksas, New Mexico ve Tennessee eyaletlerinde aşı dağıtımına geçildi. Bu eyaletlerdeki çalışmaların, diğer eyaletlere model olması bekleniyor.

Amerikan ilaç firması Pfizer, koronavirüse karşı geliştirilen aşının pilot dağıtımı için harekete geçti.

Pfizer ile bilim insanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, koronavirüse karşı geliştirdiği aşının pilot dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başladığını duyurdu.

AŞI DAĞITIMINDA SEÇİLEN 4 EYALET

Dağıtımın başlatıldığı Rhode Island, Teksas, New Mexico ve Tennessee eyaletlerinin büyüklüğü, nüfus çeşitliliği ve bağışıklıklama altyapısı dikkate alınarak seçildiği, kentlerde ve kırsal kesimdeki insanlara ulaşılmasının hedeflendiğini ifade edildi.

DİĞER EYALETLERE MODEL OLACAK

New York Post gazetesinin haberine göre, pilot aşı dağıtımının, ABD'nin diğer eyaletlerine model olacağının ümit edildiği belirtildi.

BioNTech'in geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun bildirilmesinin ardından, Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna da ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NAID) desteğinde geliştirdiği aşı adayının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıklamıştı.

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