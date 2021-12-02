Pfizer CEO'su: Her yıl korona aşısı yaptırmak gerekebilir

Pfizer CEO'su Dr. Albert Bourla, koruyuculuğun yüksek seviyede tutulması için insanların her yıl korona aşısı yaptırmalarının gerekebileceğini söyledi.

Koronavirüs salgınında milyonlarca insanın hayatını kaybetmesinin ardından bulunan aşılar insanlığın umudu oldu.

Dünya çapında aşı uygulama programları devam ederken çıkan yeni varyantlar nedeniyle aşıların koruyuculuğu tartışmalara neden oluyor.

Virüse karşı insanların çoğunlukla 2 doz aşı olmasının ardından bu kez 'hatırlatma' dozu olarak 3. doz için uyarılar gelmeye başladı.

Bu durum aşı şirketlerinin kazançları da göz önünde bulundurularak tepkilere neden oluyor.

Pfizer firması yıl sonuna kadar dünyanın çeşitli yerlerine toplam 3 milyar doz aşı temin etmiş olacak. Firma, gelecek yıl için de 4 milyar doz aşı üretecek.



Şirket bu yıl korona aşısı satışlarından en az 35 milyar dolar gelir elde edecek.

"ÖNEMLİ OLAN MİLYONLARCA HAYAT KURTARILMIŞ OLMASI"

Pfizer'in CEO'su Dr. Albert Bourla konuya ilişkin BBC'ye açıklamalarda bulundu.

Aşının düşük gelirli ülkelere, üzerine kar konmadan satıldığını söyleyen Dr. Bourla, kazançları konusundaki eleştirilere "Önemli olan şu ki milyonlarca hayat kurtarıldı. Küresel ekonominin trilyonlarca dolar tasarruf etmesini sağladık" dedi.

"HER YIL AŞI YAPTIRMAK GEREKEBİLİR"

Aşıların pandemi sırasında milyonlarca kişinin hayatını kurtardığını kaydeden Bourla, koruma düzeyinin yüksek tutulması için de her yıl korona aşısı yapılması gerekebileceğini söyledi.