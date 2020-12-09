Pfizer ve BioNTech'in ürettiği aşının İsrail'e sevkiyatı yapıldı

Pfizer ve BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği ilk parti aşının İsrail'in başkenti Tel Aviv'e bu sabah ulaştığı açıklandı.

İsrail hükümeti, koronavirüse karşı yüzde 90 oranında başarılı aşı geliştirdiklerini açıklayan Pfizer ve BionTech firmalarından aşı satın aldı.

AŞILAR GÖNDERİLDİ

İsrail ile 8 milyon doz için anlaşan firmalar, Türk doktorların geliştirdiği aşıları bugün başkent Tel Aviv'e gönderdi.

8 milyon nüfusu olan İsrail'de ilk aşı 20 Aralık'ta yapılacak.

TÜRKİYE'YE SATMADILAR

Çin'den 50 milyon doz aşı alındığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Türkiye'nin aynı firmadan 1 milyon doz aşı aldığını ve daha fazlasını satmadıklarını açıklamıştı.