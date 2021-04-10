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    Pfizer/BioNTech, ABD'de 12-15 yaş aralığına aşı için başvuruda bulundu

    Koronavirüse karşı aşı geliştiren Pfizer ve BionTech, aşının 12-15 yaş arasında kullanılması için FDA'e acil durum kullanımı için başvuru yaptı.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 00:32
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    Pfizer/BioNTech, ABD'de 12-15 yaş aralığına aşı için başvuruda bulundu

    Amerkan ilaç firması Pfizer ve BioNTech'in ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklara uygulanması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) acil durum kullanımı başvurusunda bulundu.

    Pfizer ve BionTech'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, geliştirilen Kovid-19 aşısının 12-15 yaş arasında kullanılması için FDA'e acil durum kullanımı için başvuruda bulunulduğu belirtildi.

    "BAŞVURU ÖNEMLİ BİR ADIM TEŞKİL ETMEKTEDİR"

    Pfizer ve BionTech, geçen ay yapılan araştırmada, aşının 12-15 yaş aralığında yüzde 100 etkinlik gösterdiğini yineledi.  Şirket açıklamasında "Yaptığımız bu başvuru, küresel aşılama çabalarını genişletmek için hükümetleri destekleme çalışmalarımız için önemli bir adım teşkil etmektedir" ifalerine yer verdi.

    Pfizer/BioNTech, ABD de 12-15 yaş aralığına aşı için başvuruda bulundu #1

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