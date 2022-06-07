PKK, Almanya'daki en büyük terör örgütü konumunda

Ülkesinin PKK için dinlenme ve geri çekilme yeri olarak kullanıldığını belirten Haldenwang, örgütün siyasi etki kurmaya çalıştığını vurguladı.

Avrupa kıtasında PKK, gösterilerin yanı sıra örgüte eleman sağlamaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, 2021 Anayasa Koruma Raporu'nun tanıtımında yaptığı açıklamada, PKK'nın, Türkiye'de saldırılar düzenlediğini ve cinayetler işlemeye devam ettiğini söyledi.

Açıklamasında PKK’nın Almanya’yı dinlenme yeri olarak gördüğünü belirten Haldenwang, şu sözleri kaydetti:

"Almanya'da bağışlar toplayıp bunları Türkiye'de terörü finanse etmek için kullanıyorlar. Almanya, PKK için dinlenme ve geri çekilme alanı olarak görülüyor. Burada da siyasi etki kurmaya çalışıyorlar. Gençleri Avrupa'dan PKK'ya katılmaları için ikna çabalarında bulunuyorlar. Bu bağlamda insanları savaşçı olarak kazanmaya çalışıyorlar. Buna karşı Almanya'da da mücadele ediliyor."

PKK’ya karşı duruşa vurgu

AA’nın haberine göre; Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de PKK'ya karşı ülkesinin duruşunun değişmediğini vurguladı. Uluslararası terör örgütü olan PKK'ya karşı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Almanya’daki PKK’lı sayısı 14 bin 500

Alman istihbarat raporuna göre, PKK ülkedeki en büyük yabancı terör örgütü olarak konumlandırılıyor.

Yıllık istihbarat raporuna göre, Almanya'da 14 bin 500 üyesi bulunan PKK terör örgütünün, ülkeyi kaynak toplama ve propaganda faaliyetleri için kullandığı belirtiliyor.

Toplanan ‘bağış’ 16,7 milyon euro

BfV'ye göre, terör örgütü PKK geçen yıl Almanya'da 16,7 milyon euro 'bağış' topladı. Alman makamları, Suriye ve Irak'ta silahlı saldırılara katılan ve son yıllarda Almanya'ya dönen 150 kadar PKK'lının kimliğini tespit etti.