PKK, Türkiye'nin operasyonlarına karşı sivilleri kalkan yapıyor

Örgüt, sivil halkı kalkan yaptığı için 2 bin köy boşaltıldı. Tedirginlik yaşayan bölge halkı, asayiş ve güvenliğin bozulmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Türkiye, terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelesini büyük bir kararlılıkla yürütüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, son terörist kalıncaya kadar nokta atışı operasyonlarına devam edeceğinin mesajını verirken, eli kanlı örgüt ise operasyonlara karşı sivilleri kalkan olarak kullanmaya çalışıyor.

Halkı kendilerine kalkan yapıyorlar

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesi sakinleri, bölgedeki PKK varlığının sonlandırılmasını istiyor.

Amedi'ye bağlı Şeladize kasabasından Adnan Sinci, "PKK, son dönemde hava operasyonlarından korunabilmek için halkı kendine kalkan yapıyor." dedi.

Köylüler evlerini terk ediyor

Sinci, yaklaşık 5 bin nüfuslu kasabada halkın bu durumdan çok tedirgin olduğunu belirtti.

Amedi kırsalından çok sayıda köylünün PKK nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan Sinci, terör örgütünün bölgedeki varlığı sona erdirilir ve güvenlik sorunları çözülürse köylülerin evlerine dönebileceğini söyledi.

2 bin köy boşaltıldı

Duhok İl Meclisi Sekreteri Sıdki Nerveyi de PKK nedeniyle Amedi halkının büyük zarar gördüğünü vurguladı.

"PKK, sivil halkı kalkan yaptığı için Amedi sınırları içinde 2 bin köy boşaltıldı." diyen Nerveyi, terör örgütünün varlığından dolayı hükümetin de bölgeye hizmet götüremediğini dile getirdi.

Nerveyi, "PKK, 31 yıldır bu bölgelerde halkın normal bir hayat sürmesine engel oluyor." diye konuştu.

"Asayiş ve güvenliği bozmak için..."

Bölge sakinlerinden siyaset uzmanı Ramazan Kivli ise, "PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) asayiş ve güvenliğini bozmak için doğrudan bir rol üstlenmiş durumda." dedi.

AA'nın haberine göre, Kivli, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından sonra IKBY'nin şimdi de PKK saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

"PKK sivilleri hedef alıyor"

IKBY Meclisi Duhok Milletvekili Muhsin Doski de Amedi ilçesindeki PKK varlığıyla ilgili parlamento ve hükümete 2 defa rapor sunarak sorunun çözülmesini istediklerini kaydetti.

Doski, "Türkiye, PKK ile mücadelede kararlı. PKK ise bu bölgede sivilleri hedef alıyor. O nedenle PKK buraları boşaltırsa köylüler de döner ve yaşam normalleşir." ifadelerini kullandı.