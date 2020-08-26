Polisin uyardığı üstsüz güneşlenen kadınlara, Fransa İçişleri Bakanı destek verdi

Fransa'da polislerin giyinmeleri için uyardığı üstsüz güneşlenen kadınlara Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Özgürlük değerli bir olgudur" ifadeleriyle destek oldu.

Geçtiğimiz günlerde, Fransa'da Sainte-Marie-La-Mer sahilinde üstsüz güneşlenen üç kadın, aynı yerde tatil yapan bir aile tarafından bölge polisine şikayet edildi.

Şikayetin ardından iki polis memuru, kadınlardan giyinmelerini istedi.

Polislerin bu uyarısı, Fransa'da büyük bir tepkiye neden oldu.

Üstsüz güneşlenen kadınlara, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sahip çıktı.

"ÖZGÜRLÜK DEĞERLİ BİR OLGUDUR"

Kadınları destekleyen Bakan Darmanin Twitter'de yaptığı paylaşımda, "Özgürlük değerli bir olgudur" ifadelerini kullanarak, kadınların kıyafetlerini giymelerinin istenmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Ülkede çapında gündeme gelen olaya ilişkin, tepkilerin büyümesi üzerine bölge polisi Facebook'ta bir basın açıklaması yayınladı.

"OLAYA POLİSLLERİN BECERİKSİZLİĞİ TOL AÇTI"

Açıklamada, "Hiçbir belediye emri Sainte-Marie-la-Mer'de üstsüz güneşlenmeyi yasaklamaz" ifadelerine yer verildi.

Polis sözcüsü Yarbay Maddy Scheurer da konuya ilişkin bir açıklama yaparak, olayın polislerin beceriksizliği yüzünden yaşandığını söyledi.

Scheurer açıklamasında, "Beni her zaman üniforma içinde göreceksiniz. Ancak Sainte-Marie-la-Mer sahilinde üstsüz güneşlenme serbest" dedi.

Polis teşkilatının açıklamalarının ardından Bakan Darmanin da kadınlardan göğüslerini örtmeleri istenmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, "Yönetimin hatalarını fark etmesinin normal olduğunu" açıklamasında bulundu.