Politico: CENTCOM, İran’a saldırılar için Pentagon’dan daha fazla istihbarat subayı istedi

ABD merkezli Politico’nun haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a karşı yürütülen askeri operasyonlara destek amacıyla Savunma Bakanlığından (Pentagon) daha fazla askeri istihbarat subayının görevlendirilmesini talep etti.

Haberde, CENTCOM’un operasyonların en az 100 gün boyunca sürdürülebilmesi için ilave istihbarat personeline ihtiyaç duyduğunu Pentagon’a bildirdiği aktarıldı.

KARARGAH TAMPA'DA GÜÇLENDİRİLECEK

Talep kapsamında askeri istihbarat subaylarının, ABD’nin Florida eyaletindeki Tampa kentinde bulunan CENTCOM karargâhına gönderilmesinin planlandığı ifade edildi. Bu adımın, İran’a yönelik askeri operasyonların eylül ayına kadar uzayabileceğine dair bir işaret olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Haberde ayrıca, söz konusu talebin İran’a karşı yürütülen operasyonlar için ilk kapsamlı ek istihbarat çağrısı olduğu vurgulanarak, çatışmaların öngörülen takvimin ötesine geçebileceği yorumuna yer verildi.

"OPERASYON PLANSIZ BAŞLADI" ELEŞTİRİSİ

Haberde görüşlerine yer verilen Orta Doğu uzmanı ve 2010-2013 yılları arasında ABD’nin Yemen’in başkenti Sana Büyükelçisi olarak görev yapan Gerald Feierstein, askeri hazırlıklara ilişkin eleştirilerde bulundu.

Feierstein, gelişmeleri değerlendirirken, “Gördüğümüz şey, askeri harekâtın ne kadar yakın olduğunu kimsenin gerçekten anlamadığı ya da inanmadığı, büyük ölçüde plansız bir operasyon.” ifadelerini kullandı.

İRAN'IN DÜŞÜK MALİYETLİ İHA'LARI ENDİŞE YARATIYOR

ABD’li bir yetkili ise Pentagon’un, bölgede artan insansız hava aracı tehdidi nedeniyle yeni savunma önlemleri almaya çalıştığını belirtti. Yetkili, mühimmat sıkıntısı endişesi nedeniyle Orta Doğu’ya daha küçük ve düşük maliyetli İHA karşıtı hava savunma sistemlerinin gönderilmesinin planlandığını aktardı.

ABD ordusunun envanterindeki bazı İHA karşıtı silahların ise, Amerikan kuvvetlerinin şimdiye kadar bu kadar yoğun bir insansız hava aracı tehdidiyle karşılaşmamış olması nedeniyle daha önce geniş çaplı çatışmalarda kullanılmadığı ifade edildi.

Haberde ayrıca ABD’nin İran’a yönelik saldırılarda kullandığı füzelerin milyonlarca dolarlık maliyetlere ulaştığı, buna karşın İran’ın sahip olduğu İHA’ların çok daha düşük maliyetli olduğu ve bazı modellerin radar sistemlerinin altında uçabildiği belirtildi. İran’ın stoklarında binlerce İHA bulunduğu da öne sürüldü.

ABD VATANDAŞLARININ TAHLİYESİNE ELEŞTİRİ

2004-2008 yılları arasında ABD’nin Beyrut Büyükelçisi olarak görev yapan Jeffrey Feltman ise İran’a yönelik saldırıların ardından bölgede yaşayan ABD vatandaşlarının tahliyesi konusunda ciddi eksiklikler bulunduğunu savundu.

Feltman, “Bu tam bir görev ihmali oldu.” diyerek Washington yönetiminin hazırlıksız yakalandığını öne sürdü. İran’ın bir tehdit oluşturduğunu kabul eden Feltman, buna rağmen ABD yönetiminin bölgede yaşayan Amerikalıların tahliyesine yönelik net bir plan hazırlamadığını iddia etti.