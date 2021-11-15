Polonya - Belarus sınırında uzun tır kuyrukları oluştu

Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi nedeniyle oluşan tır kuyrukları, 30 kilometreye kadar uzadı.

Avrupa'daki göçmen krizi ulaşım ve lojistik sektörlerini etkilemeye başladı.

Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürüyor.

YENİ GRUPLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Belarus Devlet Sınır Komitesi'nden yapılan açıklamada, sınırda bulunan göçmenlere yeni grupların geldiği, göçmenlerin yaklaşık 2 bin 100 kişi civarında olduğu bildirildi.

Sınır hattında Polonya tarafından oluşturulan güvenlik şeridinde, Polonya polisiyle beraber asker de görev yapıyor.

Polonya-Belarus sınırında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu VİDEO

30 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU

Polonya Kuznica sınır kapısını güvenlik gerekçesiyle kapatırken Polonya polisi, tırları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi.

Bobrowniki sınır kapısında kontrollerin ve işlem yükünün artması nedeniyle buradan geçmek isteyen tırlar, yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu.