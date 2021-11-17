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- Polonya, demir yoluna dikenli tel çekti
Polonya, demir yoluna dikenli tel çekti
- AA
- 17.11.2021 - 12:01
- Güncelleme : 17.11.2021 - 12:15
Polonya, Belarus sınırına yığılan düzensiz göçmenlere karşı çözüm arayışlarını sürdürüyor.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçme hayaliyle Belarus-Polonya sınırında bir haftadır bekleyişini sürdüren göçmenlerin ara bölgeden kaçak geçişini önlemek isteyen Polonya güvenlik güçleri, sınır hattını tahkim etmeye devam ediyor.
RAYLARI DİKENLİ TELLERLE KAPATTILAR
Polonya tarafındaki güvenlik önlemleri günden güne artırılırken, göçmenlerin iki ülke arasındaki demir yolunu yaya olarak kullanma ihtimaline karşı Polonya askerleri rayları dikenli tellerle kapattı.
Bu sırada Belarus tarafından Polonya askerlerine lazer tutulması dikkat çekti.
Polonya, demir yoluna dikenli tel çekti ViDEO
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SINIRDA SON DURUM
Öte yandan bölgedeki gerginliğin dün çatışmaya dönüşmesinin ardından sınırda bekleyen göçmenler, ormanlık alandaki kamp alanına geri döndü.
Belarus’un Grodno şehrindeki Bruzgi sınırında, çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus’a giden, Avrupa’ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışanlar, sınır geçiş noktasından ayrıldı.