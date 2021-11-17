Polonya: Sınırdaki kriz aylarca sürebilir

Savunma Bakanı Blaszczak, göçmenlerle ilgili durumun uzun süre devam edebileceğini söyledi. Blaszczak, krizin yıllarca sürmeyeceğini umduğunu dile getirdi.

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi her geçen gün tırmanıyor.

Polonyalı güvenlik güçleri, sınırı geçmeye çalışanlara karşı biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

POLONYA'DA GÖÇMEN ALARMI

Ülkenin Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, krizin uzun süre devam edebileceği konusunda uyardı.

"KRİZ AYLARCA SÜRECEK" UYARISI

Blaszczak, "Polonya-Belarus sınırındaki durumun hızla çözülmeyeceği gerçeğine hazırlanmalıyız. Aylarca hazırlanmamız gerekiyor. Umarım yıllarca olmaz." ifadelerini kullandı.

Sınırı geçme girişimlerinin gece boyunca devam ettiğini belirten Bakan Blaszczak, insanların salı günü olduğu gibi aynı "Polonya sınırına saldırma yöntemini" kullandığını da sözlerine ekledi.

GÖÇMENLERİN POLONYA'YA GEÇME GİRİŞİMİ

AFP'nin haberine göre, Mariusz Blaszczak, "Halkın dikkati Kuznica'da olanlara odaklanırken, daha küçük göçmen grupları diğer bölümler üzerinden yine gece saatlerinde Polonya sınırını aşmaya çalıştı." diye konuştu.

Polonya Sınır Muhafızı, salı günü “161 yasadışı geçiş girişimi” tespit ettiğini duyurdu.

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