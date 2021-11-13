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    Polonya sınırında hava tatbikatında yer alan 2 Rus askeri yaşamını yitirdi

    Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Polonya sınırında hava tatbikatına katılana 2 Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
    • İHA
    • 13.11.2021 - 04:20
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 04:47
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    Polonya sınırında hava tatbikatında yer alan 2 Rus askeri yaşamını yitirdi

    Polonya sınırında, Belarus ve Rusya tarafından ortak hava tatbikatında feci bir olay yaşandı.

    Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, havadan atlayış yapan sözleşmeli 2 paraşütçü Rus askerinin rüzgar nedeniyle paraşütlerinin savrulduğu ve yere düşmeye başladığı, bu sırada başka bir Rus askerinin atlayış yaparak düşen askerlere yedek paraşüt ulaştırmaya çalışsa da başarılı olamadığı kaydedildi.

    Polonya sınırında hava tatbikatında yer alan 2 Rus askeri yaşamını yitirdi #1

    DÜŞEN İKİ ASKER HAYATINI KAYBETTİ

    Yere düşen askerlerin ise hastaneye kaldırıldığını, fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirten bakanlık, "Yere yakın mesafede esen rüzgar nedeniyle yüksek eğitimli 2 sözleşmeli asker paraşütleri savrularak düştü. Doktorların tüm çabalarına rağmen 2 asker aldıkların yaralar nedeniyle hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

    Yaşanan olayın ardından Rus askeri savcılığı ise, Rus askerlerinin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

    Polonya sınırında hava tatbikatında yer alan 2 Rus askeri yaşamını yitirdi VİDEO

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