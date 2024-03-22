Polonya'da 300 kiloluk 2 bomba bulundu: 500 kişi tahliye edildi

Polonya'nın kuzeyindeki Olsztyn kentinin Grzyliny Havaalanı yakınlarında, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 2 patlamamış bomba bulundu.
Uzmanlar, her birinin 300 kilogram ağırlığında olduğunu ve patlamaları durumunda 1,5 kilometrelik bir alana zarar verebileceğini belirledi.
Köyde yaşayan 500 kişi tahliye edildi
Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları, havaalanı yakınındaki bir köyde yaşayan 500 kişiyi tahliye etti. Polis, havaalanı yakınındaki tren yolunu ve S51 numaralı ekspres yolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı.
Bombalar, askeri poligonda imha edilecek
Bölgedeki yetkililer, bombaların güvenli bir şekilde kaldırılmasının birkaç saat sürebileceğini belirtti. Bombaların daha sonra uzman ekipler tarafından askeri bir poligon alanında imha edileceği planlanıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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