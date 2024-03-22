Polonya'da 300 kiloluk 2 bomba bulundu: 500 kişi tahliye edildi Polonya'nın Gryzliny havaalanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 300 kilogram ağırlığında iki adet bomba bulundu. Bombaların etkisiz hale getirilmesi için 500 çevre sakini bölgeden tahliye edildi, tren yolu ve ekspres yol trafiğe kapatıldı.

İHA

Polonya'nın kuzeyindeki Olsztyn kentinin Grzyliny Havaalanı yakınlarında, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 2 patlamamış bomba bulundu.

Uzmanlar, her birinin 300 kilogram ağırlığında olduğunu ve patlamaları durumunda 1,5 kilometrelik bir alana zarar verebileceğini belirledi.

Köyde yaşayan 500 kişi tahliye edildi

Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları, havaalanı yakınındaki bir köyde yaşayan 500 kişiyi tahliye etti. Polis, havaalanı yakınındaki tren yolunu ve S51 numaralı ekspres yolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Bombalar, askeri poligonda imha edilecek

Bölgedeki yetkililer, bombaların güvenli bir şekilde kaldırılmasının birkaç saat sürebileceğini belirtti. Bombaların daha sonra uzman ekipler tarafından askeri bir poligon alanında imha edileceği planlanıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)