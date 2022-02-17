Euro
15.50
0.11%
Dolar
13.62
0.13%
Altın
828.08
1.17%
Borsa
2034
-0.34%
Bitcoin
579.434
-2.58%
BTXN Coin
38.28
1.16%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Polonya’da fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı

    Şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrilen vinç kulesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Vinç operatörünün de yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 17:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Polonya’da fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı

    Polonya'nın Krakow şehrindeki Domagaa Caddesi’nde yapımı devam eden apartmanların bulunduğu alandaki 30 metrelik vinç kulesi, şiddetli fırtına sebebiyle inşaat halindeki bloklardan birinin üzerine devrildi.

    2 KİŞİ ÖLDÜ

    Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, kulenin devrilmesi nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetti.

    Feci kaza sırasında 4 kişi de yaralandı.

    OPERATÖR YOĞUN BAKIMDA

    Vinç operatörünün ise yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

    Polonya’da fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı #1

    Polonya’da fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı #2

    Polonya’da fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı #3

    Polonya’da fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı #4

    Polonya’da fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı #5


    İlginizi Çekebilir

    Rus ayrılıkçılar: Ukrayna güçleri saldırdı
    Dünya

    Rus ayrılıkçılar: Ukrayna güçleri saldırdı

    Dünyanın en büyük yangın söndürme uçağının hikayesi
    Teknoloji

    Dünyanın en büyük yangın söndürme uçağının hikayesi

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!
    Btcrobo

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!

    Görüş Bildir