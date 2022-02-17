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Polonya’da fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı

Polonya’da fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı

Şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrilen vinç kulesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Vinç operatörünün de yoğun bakımda olduğu öğrenildi.