- Haberler
- Dünya Haberleri
- Polonya’da fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı
Polonya’da fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı
Şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrilen vinç kulesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Vinç operatörünün de yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
- İHA
- 17.02.2022 - 17:06
Polonya'nın Krakow şehrindeki Domagaa Caddesi’nde yapımı devam eden apartmanların bulunduğu alandaki 30 metrelik vinç kulesi, şiddetli fırtına sebebiyle inşaat halindeki bloklardan birinin üzerine devrildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, kulenin devrilmesi nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetti.
Feci kaza sırasında 4 kişi de yaralandı.
OPERATÖR YOĞUN BAKIMDA
Vinç operatörünün ise yoğun bakımda olduğu aktarıldı.