Polonya'da kafe ve restoranlar yeniden açıldı

Polonya halkı, sadece bahçe gibi dış mekanlarda hizmet verilen restoran ve kafelere gidebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Polonya'da koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz ekim ayından bu yana kapalı olan kafe ve restoranlar, 7 ay sonra yeniden açıldı.

Aylarca evlerinde oturan vatandaşlar, güzel havanın da etkisiyle yemek mekanlarına akın etti.

Yalnızca bahçe gibi dış mekanlarda müşteri kabulüne izin verilirken, Varşova halkı normalleşmenin tadını çıkardı.

"PSİKOLOJİMİZ BOZULMUŞTU"

Öğretmen Jadwiga Kowalska, arkadaşıyla dışarıda buluşabilmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Evlere kapanmak hepimizin psikolojisini etkiledi. Burada arkadaşımla içtiğim kahvenin tadı evde içtiğim kahveyle aynı değil." dedi. Jadwiga Kowalska, kapanma nedeniyle koronavirüsün bulaşmasının engellediğini ancak toplumun psikolojisinin olumsuz yönde etkilendiğini belirtti.

"BÜYÜK BİR ÖZLEMLE BEKLİYORDUK"

Katarzyna Bednarska ise "Çok mutluyum, nihayet evden çıkmak, ailen ve arkadaşlarınla güneşin tadını çıkarmak birlikte bir şeyler yemek büyük bir özlemle beklediğimiz andı." ifadelerini kullandı.

Arkadaşıyla birlikte öğle yemeği için kafeye giden Paulina Kozlowska de normale dönmenin çok güzel olduğunu söylerken, koronavirüs karşısında yine de tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurguladı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Varşova Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Agata Gadomska ise derse girmek yerine arkadaşıyla kafede buluşmayı tercih ettiğini söyleyerek, "İnanılmaz derecede mutluyum önlemlerin gevşemesi dolayısıyla. Ama aynı zamanda korkuyorum, vaka sayısında yeniden artış olacak ve yeniden kapanmaya gidilecek diye. Bu yüzden evde kalıp üniversitenin online dersine katılmak yerine bir yerlerde oturup, lezzetli bir şeyler yiyip içmeyi tercih ettik." şeklinde konuştu.

CAN KAYBI 71 BİNİ GEÇTİ

Koronavirüsün özellikle üçüncü dalgasının çok ağır geçtiği ülkede pandeminin başından bu yana 2 milyon 855 bin 190 vaka tespit edilirken, 71 bin 675 kişi de yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar 16 milyonu aşkın kişinin aşılandığı 38 milyona yakın nüfusa sahip Polonya'da, mayıs ayı başından itibaren alışveriş merkezleri, müze, sanat galerileri, oteller, sinema ve tiyatrolar yeniden açıldı. 29 Mayıs'ta fitness kulüpleri, solaryum salonları ve havuzların yeniden hizmete girmesi beklenirken, kafe, bar ve restoranlar ise yüzde 50 kapasite şartıyla iç mekanlarda da müşteri kabul edebilecek. Yine aynı tarihte ilk ve orta dereceli okulların bütün sınıfları örgün öğretime dönecek.