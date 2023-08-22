Polonya'da Rusya'ya ilginç protesto: 1 dakika boyunca çığlık attı Daha önce Belarus'ta Alexandr Lukashenko'ya karşı başlatılan protestolarla tanınan Jana Shostak, bu kez Polonya'da 1 dakika boyunca çığlık atarak Rusya'yı protesto etti.

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ensonhaber.com

Şubat 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor.

Son dönemde Batı'nın savaş uçağı desteğini de alan Ukrayna 1,5 yıldır Rusya'ya karşı direniyor.

Çatışmalar nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti milyonlarcası ise savaştan etkilendi ve mülteci konumuna düştü.

Küresel ekonomiyi ve uluslararası ilişkileri de kökünden değiştiren savaş dünyanın en önemli konu başlıklarından biri.

Savaş karşıtlarının Rusya protestoları

Savaşın ilk gününden itibaren Rusya'daki muhalifler başta olmak üzere Putin ve yönetimine karşı tepkiler ve protestolar yükseldi.

Başkent Moskova'nın göbeğinde eylem yapan Rus savaş karşıtlarının yanında dünyanın birçok bölgesinde Ukraynalılar ve savaş karşıtı diğer ülke vatandaşları protestolar düzenledi.

Birbirinden ilginç protestolara neden olan savaşa yönelik en farklı çıkış ise Polonya'dan geldi.

1 dakika boyunca çığlık attı

Protestonun başrolünde Belaruslu aktivist, sanatçı ve akademisyen Jana Shostak vardı.

Daha önce Belarus'ta Devlet başkanı Alexandr Lukashenko'ya karşı başlatılan protestolarda adından söz ettiren ve 'Belarus için 1 dakika çığlık' protestosuyla dünyada tanınan Shostak, benzer eylemini Polonya'da Rusya için gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Polonya Liberal Partisi'nin de adayı olan Shostak, basın mensuplarının önünde Rusya'yı 1 dakika boyunca çığlık atarak protesto etti.

O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada dündem oldu.