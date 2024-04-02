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Polonya'da şiddetli rüzgarlar ağaçları devirdi: 5 ölü

Polonya'da şiddetli rüzgarlar ağaçları devirdi: 5 ölü Zakopane ve Rabka-Zdroj şehirlerinde saatteki hızı 100 kilometreyi aşan rüzgarda devrilen ağaçlar, 5 kişinin ölümüne neden oldu.