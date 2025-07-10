Polonya'da X uygulamasının kapatılması gündemde

Kısa süre önce Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformuna entegre edilen yapay zeka uygulaması Grok, aldığı yeni güncelleme kullanıcılara ilginç cevaplar vermeye başladı.

Küfürlü ve uygunsuz cevaplar veren Grok, dünya genelinde tepkilere neden oldu.

X KAPATILABİLİR

Grok'un güncel cevaplarındaki uygunsuzluğa tepkisiz kalamayan Polonya hükümeti, yapay zekanın entegre olduğu X uygulamasının ülkede kapatılmasını değerlendiriyor.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, Polonya radyo kanalı RMF 24'te katıldığı sabah programında, algoritmalar tarafından yönlendirilen nefret söyleminde yeni bir düzeye geçildiği izlenimine kapıldığını söyledi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İNSANA AİTTİR, YAPAY ZEKAYA DEĞİL"

Bakanlık olarak yürürlükteki mevzuata göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna bir ihlal temeli sunacaklarını ve X platformuna ceza uygulanmasını talep edeceklerini dile getiren Gawkowski, "İfade özgürlüğü insana aittir, yapay zekaya değil." diye konuştu.

Gawkowski, nefret söylemine göz yumma, görmezden gelme ya da alay etmenin gelecekte insanlara zarar verebilecek bir hata olacağı konusunda uyarıda bulundu.

"X'İN KAPATILMASI İHTİMALİNİ DIŞLAMIYORUM"

Gazetecinin "X platformunun kapatılması mümkün mü?" sorusu üzerine Gawkowski, "Bu ihtimali değerlendirirdim. Hiçbir seçeneği dışlamıyorum. Yapay zeka ve yapay zeka modelleri farklı platformlarda etik kurallara uymayacaksa, teknolojik egemenliğimiz ihlal edilecekse ve insanlar olarak bu tür içerikleri okumaya mecbur bırakılacaksak, hiçbir ihtimali dışlamıyorum." yanıtını verdi.

SİYASETÇİLERE HAKARET ETTİ

Polonya basınına yansıyan haberlerde, sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok'un uygunsuz paylaşımlarla siyaset hakkında yorumlar yaptığı ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ve diğer Polonyalı siyasetçilere hakaret ettiği yer aldı.

Kullanıcıların X'te etiketleyerek sorular sorduğu Grok, Türkiye'deki kullanıcılara da uygunsuz cevaplar vermiş, çeşitli kişi ve konular hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunmuştu.