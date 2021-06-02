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- Polonya'da yayalara cep telefonu yasağı geldi
Polonya'da yayalara cep telefonu yasağı geldi
Polonya'da geçen yıl trafik kazalarında 2 bin 500 yayanın hayatını kaybetmesi üzerine, yayaların cep telefonu kullanmasını yasaklayan yasa yürürlüğe girdi.
- Haber Merkezi
- 02.06.2021 - 07:53
Yaya ölümlerinde Avrupa Birliği'nde en ön sırada olan Polonya, trafikte yayaların cep telefonu kullanımına yönelik yasayı uygulamaya koydu.
YAYALARA CEP TELEFONU YASAK
Yasanın, otoyollarda iki araç arasındaki fren mesafesini yeniden düzenlediği ve bagajda yolculuk yapılmasını yasakladığı vurgulandı.
Geçen yıl Avrupa Birliği'nde yaya ölümleri oranında önde gelen Polonya, yeni yasa düzeniyle artık tarfikte yalnızca sürücüler değil yayalar da cep telefonu kullanamayacak.