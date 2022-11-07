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    Polonya'dan Almanya'ya tazminat diyaloğu çağrısı

    Polonya'dan Almanya'ya tazminat diyaloğu çağrısı

    İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası tarafından işgal edilen Polonya'da 6 milyon kişi katledildi. Polonya, 1.3 trilyon dolarlık tazminat talebini görüşmek adına Olaf Scholz'u diyaloğa davet etti.
    • 07.11.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 13:13
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    Polonya'nın doğusundaki Grezowka köyünde, Almanların sivillere saldırısının 80'inci yılı törenle anıldı.

    Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, anma töreninde konuşma yaptı.

    Olaf Scholz'a diyalog çağrısı

    Söz konusu dönemde masum çocukların ve kadınların vahşice katledildiğini vurgulayan Mularczyk, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'a çağrı yaptı.

    Mularczyk, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u, İkinci Dünya Savaşı sırasında verilen zararın tazmini konusunda diyalog başlatmaya çağırdı.

    "Savaşın tüm sonuçları için tazminat konusunu düzenlemeye çağırıyorum"

    Mularczyk, "Buradan, Federal Almanya Cumhuriyeti Şansölyesi'ni konuyla ilgili diyaloğa girmeye ve İkinci Dünya Savaşı'nın tüm sonuçları için tazminat konusunu kesin olarak düzenlemeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

    Polonya dan Almanya ya tazminat diyaloğu çağrısı #1

    Polonya kayıpları hakkında rapor hazırlandı

    Mularczyk, Almanya'nın neden olduğu kayıplar hakkında kapsamlı rapor hazırlayan ekibin başında yer almış ve ekimde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.

    Polonya hükümeti, ülkenin savaş sırasında uğradığı maddi kayıpları detaylandıran kapsamlı raporu 1 Eylül'de kamuoyuyla paylaşmıştı.

    1.3 trilyon dolar tazminat talebi

    Ardından Polonya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya savaş kayıpları için tazminat talep eden diplomatik bir nota göndermişti.

    Bir diğer yandan olayla ilgili geçtiğimiz günlerde Polonya'da hazırlanan raporda, Almanya'dan 1.3 trilyon dolar tazminat ödemesi istendi.

    Polonya dan Almanya ya tazminat diyaloğu çağrısı #2

    6 milyon Polonya vatandaşı katledildi

    İkinci Dünya Savaşı'nda, 3 milyonu Yahudi olmak üzere yaklaşık 6 milyon Polonya vatandaşı öldürülmüş ve bunların bir kısmı ülkeyi doğudan işgal eden Sovyet Kızıl Ordusu'nun kurbanı olmuştu.

    Polonya hükümeti, Sovyetler Birliği'nin baskısıyla ülkenin o zamanki komünist liderlerinin 1953'te Almanya'dan daha fazla hak talep etmemesini içeren deklarasyonunu reddetmişti.

    Almanya, savaştan sonraki yıllarda Doğu Bloku ülkelerine tazminat ödendiğini, Polonya'nın sınırlar yeniden çizilirken Doğu'da kaybettiği toprakların Almanya'nın savaş öncesi topraklarının bir kısmıyla telafi edildiğini savunmuştu.

    Polonya dan Almanya ya tazminat diyaloğu çağrısı #3

    Polonya dan Almanya ya tazminat diyaloğu çağrısı #4


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