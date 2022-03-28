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- Polonya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı
Polonya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı
THY, Polonya'ya seyahat edecek yolcularına yönelik yaptığı bilgilendirmede aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
- DHA
- 28.03.2022 - 20:57
Avrupa genelinde koronavirüs önlemlerinin kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi.
Polonya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi.
AŞI KARTI YA DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
Konuya ilişkin THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Polonya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" ifadelerine yer verildi.