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Polonya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Polonya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

THY, Polonya'ya seyahat edecek yolcularına yönelik yaptığı bilgilendirmede aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.