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    Polonya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

    THY, Polonya'ya seyahat edecek yolcularına yönelik yaptığı bilgilendirmede aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 20:57
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    Polonya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

    Avrupa genelinde koronavirüs önlemlerinin kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi.

    Polonya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi.

    AŞI KARTI YA DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

    Konuya ilişkin THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Polonya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" ifadelerine yer verildi.

    Polonya ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı #1

     


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