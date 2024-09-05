Meksika ünlü porno yıldızı Alex Marin'in karıştığı kavgayı konuşuyor.
'Porno Kralı Midas' olarak tanınan ünlü yetişkin film yıldızı Alex Marin, kız arkadaşıyla alışveriş yaptığı esnada "kendine gerçek bir iş bul" diyen şahsa saldırdı.
MEYDAN DAYAĞI ATTI
37 yaşındaki Marin, mesleğine yönelik bu iması nedeniyle saldırdığı adamı, kız arkadaşının kavgayı ayırma çabalarına rağmen evire çevire dövdü.
"BÖYLE BİR AŞAĞILAMAYA MARUZ KALMADIM"
Kavga görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Alex Marín Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Kariyerim boyunca böyle bir aşağılanmaya maruz kalmadım. Kavganın çıktığı sokakta kırılan vitrin masraflarını da karşılayacağım. Avukatımla görüştüm, bu kişiyi bulup şikayette bulunacağız çünkü insanlara bu şekilde saldırmak doğru değil" ifadeleriyle açıklama yaptı.
"HER GÜN EVDE 7 SEVGİLİM BEKLİYOR"
İşinden utanmadığını ifade eden Marin, yakın zamanda her gece evinde kendisini bekleyen 7 sevgilisinin olduğunu söylediği açıklamalarıyla ülkede gündem olmuştu.
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