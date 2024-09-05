Porno yıldızı kendisine tepki gösteren adamı dövdü Ünlü yetişkin film yıldızı Alex Marin, kız arkadaşıyla alışveriş yaptığı sırada kendisini 'kendine gerçek iş bul' şeklinde aşağılayan şahsı sokak ortasında darbetti.

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Haber Merkezi

Meksika ünlü porno yıldızı Alex Marin'in karıştığı kavgayı konuşuyor.

'Porno Kralı Midas' olarak tanınan ünlü yetişkin film yıldızı Alex Marin, kız arkadaşıyla alışveriş yaptığı esnada "kendine gerçek bir iş bul" diyen şahsa saldırdı.

MEYDAN DAYAĞI ATTI

37 yaşındaki Marin, mesleğine yönelik bu iması nedeniyle saldırdığı adamı, kız arkadaşının kavgayı ayırma çabalarına rağmen evire çevire dövdü.

"BÖYLE BİR AŞAĞILAMAYA MARUZ KALMADIM"

Kavga görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Alex Marín Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Kariyerim boyunca böyle bir aşağılanmaya maruz kalmadım. Kavganın çıktığı sokakta kırılan vitrin masraflarını da karşılayacağım. Avukatımla görüştüm, bu kişiyi bulup şikayette bulunacağız çünkü insanlara bu şekilde saldırmak doğru değil" ifadeleriyle açıklama yaptı.

"HER GÜN EVDE 7 SEVGİLİM BEKLİYOR"

İşinden utanmadığını ifade eden Marin, yakın zamanda her gece evinde kendisini bekleyen 7 sevgilisinin olduğunu söylediği açıklamalarıyla ülkede gündem olmuştu.