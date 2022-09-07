Portekiz'de aynı gün iki erkekle ilişkiye giren kadının ikiz bebeği oldu

Portekiz'de aynı gün iki erkekle ilişkiye giren kadının ikiz bebeği oldu

Hamilelik sürecinin ardından ikiz bebeklerini kucağına alan çift, DNA sonucuyla şaşkına döndü. Bebeklerden sadece birinin sonucu babayla uyunca, annenin aynı gün iki erkekle birlikte olduğu öğrenildi.

Portekiz'in Goias eyaleti Mineiros kasbasındaki kadın, hayatının şokunu yaşadı.

Duyanları şaşkına çeviren olayda, cinsel birliktelik yaşayan kadın, 8 ay sonra ikiz bebeklerini kucağına aldı.

Bebeklerin babası olduğu bilinen kişi ile ikizlere yapılan DNA testi karşılaştırılınca, ortalık karıştı.

Babanın DNA'sı, yalnızca ikizlerden biri ile tuttu.

"Başka bir erkekle daha ilişkiye girdiğimi hatırladım"

Akılalmaz konuyla ilgili açıklama yapan anne, "O gün başka bir erkekle de ilişkiye girdiğimi hatırladım ve DNA testinin yapılmasını istedim. Fakat test sonucuna göre bebeklerden yalnızca biri pozitif çıktı.





Baba, iki bebeği de üstlendi

Çok şaşkınım. Partnerim ikisinin de bakımını üstleniyor ve bana çok destek oluyor." ifadelerini kullandı.

Sıra dışı konuyla ilgili inceleme yapan doktor ise durumu 'olağandışı' olarak yorumladı.

"Aynı anneden iki yumurta, farklı erkekler tarafından döllenebilir"

Bir medya kuruluşuna konuşan doktor, "Bu tür gebeliklerde aynı anneden iki farklı yumura farklı erkek tarafından döllenebilir. Bu bebekler annenin genetik yapısını paylaşırken, farklı plesentalarda büyürler." dedi.

Bebeklerin herhangi bir sağlık problemi olmadığını söyleyen doktor, "Hamilelik süreci çok sıkıntısız geçti ve hiçbir komplikasyon görülmedi. İki erkek çocuğun da sağlığı yerinde.

"Milyonda bir"

Bu çok nadiren görülür. Milyonda bir kez olan bir şey. Ben hayatım bounca böyle bir vaka göreceğimi hayal dahi etmezdim.

"Bu olayı anlatmayı beklemezdim çünkü ikizlerin büyümesini bekledik. Şu an bebekler 16 aylık." ifadelerini kullandı.