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    Portland'da polis şiddeti karşıtı protesto

    Protestolar sırasında kalabalık grup ile polis karşı karşıya geldi.
    • AA
    • 26.07.2020 - 08:47
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    Portland'da polis şiddeti karşıtı protesto

    ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland kentinde, polis şiddetine karşı başlayan protestolar devam ediyor.

    Gösterilerin sürdüğü kentte, göstericilerle federal güvenlik güçleri arasında gerginlikler yaşanıyor.

    PORTLAND'DA GÖSTERİ

    Protestocular, "Siyahların Hayatları Önemlidir" yazılı pankartlar taşıdı. Polise aktartılan fonların kesilmesi talep edildi.

    Tansiyonun yükseldiği anlarda polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

    Portland'da polis şiddeti karşıtı protesto #1

    MAHKEME BİNASINA SALDIRDILAR

    Polis şiddeti karşıtı göstericiler, geçtiğimiz hafta federal mahkeme binasının girişini ateşe verdi.

    Portland polisinden yapılan açıklamada, yüzlerce protestocunun sabaha kadar olay mahallinde toplandığı ve çok sayıda protestocunun koruyucu kasklar, gaz maskeleri, şemsiye ve sopalarla bina kapısına yöneldiği belirtildi.

    Portland'da polis şiddeti karşıtı protesto #2

    Portland'da polis şiddeti karşıtı protesto #3

    Portland'da polis şiddeti karşıtı protesto #4

    Portland'da polis şiddeti karşıtı protesto #5

    Portland'da polis şiddeti karşıtı protesto #6

    Portland'da polis şiddeti karşıtı protesto #7

    Portland'da polis şiddeti karşıtı protesto #8

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