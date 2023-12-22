Prag saldırganı David Kozak, saldırının ardından kendini öldürdü 24 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Kozak, düzenlediği kanlı saldırılar sonrası intihar etti. Saldırı öncesi mesajlar paylaşan Kozak'ın, "Okulda silahlı saldırı düzenlemek ve intihar etmek istiyorum" dediği ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Çekya'nın başkenti Prag'daki Karls Üniversitesi'nde düzenlenen kanlı saldırı, ülkede şok dalgasına neden oldu.

14 can kaybı ve 25 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı, 24 yaşındaki David Kozak düzenledi.

Polis: Mükemmel bir öğrenciydi

Kozak'ın, Prag'a 20 kilometre mesafedeki bir köyde yaşadığı, Charles Üniversitesi'nde Polonya Tarihi alanında yüksek lisans yaptığı kaydedildi.

Çekya polisi, Kozak'ın "mükemmel bir öğrenci" olduğunu söyledi.

Kendini vurarak intihar etti

Saldırganın, polisin her yönden kuşattığını gördükten sonra kendini vurarak intihar ettiği belirtildi. Cansız bedeni üniversite içinde bulundu.

Yasal yollardan birden fazla silahın sahibi olduğu belirtilen Kozak'ın, saldırıyı ağır silahlarla düzenlediğine dikkat çekildi.

Polis, saldırıyı "iyi düşünülmüş korkunç bir hareket" olarak nitelendirdi.

Saldırıdan önce 3 kişiyi öldürdü

David Kozak'ın, babasını da üniversiteye düzenlediği saldırıdan önce öldürdüğünden şüpheleniliyor. Ayrıca, ormanlık alanda yürüyüş yapan bir kişi ile 2 aylık kızını öldürdüğü belirlendi.

"Her zaman öldürmek istedim"

Bir mesajlaşma uygulamasında saldırı planlarından bahseden Kozak'ın, "Okulda silahlı saldırı düzenlemek ve intihar etmek istiyorum. Her zaman öldürmek istedim. Gelecekte bir manyak olacağımı düşündüm." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Üniversite binalarında güvenlik önlemleri artırılacak

Charles Üniversitesi yetkilileri, üniversite binalarında güvenlik önlemlerini hızlı bir şekilde artıracaklarını duyurdu.

Açıklamada, "Sevdiklerini kaybeden tüm ailelere en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Düşüncelerimiz, yaşam mücadelesi verenlerin sevdikleriyle birlikte." denildi.

Polis olayların zaman çizelgesini paylaştı

Çekya polisi, dünkü ölümcül saldırının ayrıntılı zaman çizelgesini paylaştı: