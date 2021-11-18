Prens Charles ve eşi Camilla, vaftiz için Ürdün'den şişelerle 'kutsal su' aldı

Prens Charles ve eşi Camilla, vaftiz için Ürdün'den şişelerle 'kutsal su' aldı

Ürdün'de Hazreti İsa'nın vaftiz edildiğine inanılan suya parmaklarıyla dokunan Galler Prensi Charles ile eşi Camilla, kraliyet bebeklerinin vaftizi için şişeler dolusu kutsal su ile dönecek.

İngiltere'de kraliyet bebekleri, geleneklere göre Hazreti İsa'nın, Hazreti Yahya tarafından vaftiz edildiğine inanılan suyla vaftiz ediliyor.

Orta Doğu gezisi kapsamında eşi Cownwall Düşesi Camilla ile Ürdün'de bulunan Galler Prensi Charles, kutsal suyu saraya bizzat kendisinin götürecek olmasıyla dikkat çekti.

KRALİYET BEBEKLERİ BU SUYLA VAFTİZ EDİLECEK

Kraliyet vaftizlerinden sorumlu yönetici Rustom Mkhjian, aile üyelerinin bu bölgeden gelen suyla vaftiz edilmeleri hakkındaki bir soru üzerine, büyükelçilik görevlilerinin birkaç düzine şişe dolusu kutsal su istediklerini ve yolculuktan önce kendilerine suyun tedarik edildiğini belirtti.

Mkjihan kutsal suyun, kraliyet bebeklerinin gelecekteki vaftizleri için kullanılacağını da sözlerine ekledi.

KRALİYET AİLESİNİN YENİ ÜYELERİ

Kraliyet ailesine son dönemde yeni bebekler katıldı. Önce Prenses Eugenie ve eşi Jack Brooksbank'in Philip August adı verilen bir oğlu dünyaya geldi.

PRENSESİN KARDEŞİ DE ANNE OLDU

Onun ardından doğan bebekler ise Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzinin kızı Sienna Elizabeth dünyaya gözlerini açtı. Minik bebek henüz vaftiz edilmedi.

"YENİ DOĞAN TORUNU İÇİN" DENDİ

Charles'ın küçük oğlu Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle'ın da geçen haziran ayında ABD'de bir kız bebekleri dünyaya geldi. Lilibet Diana'nın vaftizi de henüz yapılmadı. Anne ve babasıyla birlikte ABD'de yaşayan Lilibet Diana'nın ise nerede vaftiz edileceği merak ediliyor.

SU DOLU ŞİŞELER, KRALİYET UÇAĞIYLA GİDECEK

Kıdemli bir kraliyet yardımcısı, kutsal suyun alındığını ve kraliyet uçuşunda İngiltere'ye gönderileceğini açıkladı.

UNESCO KORUMASI ALTINDA

Çiftin Ürdün ziyaretlerinin en önemli olayı tüm büyük Hıristiyan Kilisesi liderleri tarafından Beytüllahim ve Kudüs ile birlikte Hıristiyanlığın en kutsal üç bölgesinden biri olarak doğrulanan UNESCO tarafından korunan vaftiz alanını ziyareti oldu.