Prens Harry yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı

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Pren Harry, 6 yıllık hukuk mücadelesini kazandı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin dava açtığı The Sun gazetesinin sahibi News Group Newspapers (NGN), özür açıklamasında bulundu.

Prens Harry, gazeteye "telefonlarını dinleyerek özel hayatını ihlal ettiği ve hukuksuz şekilde elde edilen bilgileri haberlerinde kullandığı" iddiasıyla dava açmış ve uzun süre bu iddiasında da ısrarcı olmuştu.

"KOŞULSUZ VE TAM ŞEKİLDE ÖZÜR DİLİYORUZ"

Medya şirketinden yapılan açıklamada, "The Sun'ın 1996-2021 yılları arasında Prens'in özel hayatına yönelik gerçekleştirdiği müdahaleler ve gazete için çalışan özel dedektiflerin hukuka aykırı eylemleri nedeniyle koşulsuz ve tam biçimde özür diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

İHALLELER KABUL EDİLDİ

Şirket, Prens Harry'nin telefonunun hacklendiği, izlendiği ve kişisel bilgilerin kötü amaçlar için kullanıldığını kabul etti.

Açıklamada, "Gençlik yıllarında kendisinin ve merhum annesi Galler Prensesi Diana'nın özel hayatına ilişkin kapsamlı haberlerin ve ciddi müdahalelerin özel hayatına etkisinden dolayı da özür diliyoruz." ifadeleri de yer aldı.

GAZETE TAZMİNAT ÖDEYECEK

Hukuksuzca yapılan haberlerin Prens Harry'nin hayatına, arkadaşlık ve aile ilişkilerine zarar verdiğini kabul eden şirket, ayrıca yüklü bir tazminatı da kabul etti.