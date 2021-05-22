Prens Harry'den uyuşturucu ve alkol itirafı

Prens Harry, annesinin ölümü nedeniyle yaşadığı travmanın kendisini alkole ve uyuşturucu kullanımına sürüklediğini söyledi. Sussex Dükü, duygularını maskelemek için bunu yaptığını belirtti.

Prens Harry, Galler Prensesi Diana Ağustos 1997'de Paris'te bir araba kazasında hayatını kaybettiğinde 12 yaşındaydı.

BBC'nin 1995'te bomba etkisi yaratan röportaj için Prenses Diana'yı kandırdığının kanıtlanmasının ertesinde Prens Harry zihinsel sağlıkla ilgili bir belgeselde çocukluk travmalarına dair itiraflarda bulundu.

Harry, 20'li ve 30'lu yaşlarında kraliyet yaşamının baskısıyla başa çıkmaya çalışırken çok fazla içtiğini, uyuşturucu kullandığını ve ağır anksiyete ile panik ataklar geçirdiğini anlattı.

"DAHA AZ HİSSETMEK İÇİN UYUŞTURUCU KULLANDIM"

1996'da Prens Charles'dan boşanan Prenses Diana'nın Ağustos 1997'de paparazzilerden kaçmaya çalışırken otomobil kazasında ölümünün yarattığı travmayla mücadele ederken 'bir haftada içilen alkol miktarını bir günde içtiğini, annesinin ölümünden 10 yıl sonra bile, hissettiklerini daha az hissetmek için uyuşturucu kullanmayı canının çektiğini' belirten Harry, kamusal görevleri yerine getirmesi gereken kraliyet ailesinin üst düzey üyesi olarak 'ağır anksiyete ve panik ataklar geçirdiğini' aktardı.

"KABUS GİBİYDİ"

Bugün 36 yaşında olan Harry, 28-32 yaş arasını 'ağır anksiyete ve panik ataklar eşliğinde hayatımın kabus dönemi' diye niteledi.

"Zihinsel olarak darmaduman haldeydim. Ne zaman takım elbise giyip kravat takıp rolümü oynamak zorunda olsam, aynaya bakıp 'Tamam, oyun yüzünü tak; hadi gidelim' derdim. Daha evden çıkmadan ter içinde kalırdım. Savaş ya da kaç haleti ruhiyesine girerdim" diyerek ekledi:

"ZEVK İÇİN DEĞİL, MASKELEMEK İÇİN"

"İçmeye istekliydim, uyuşturucu almaya istekliydim, hissettiklerimi daha az hissettiren şeyleri denemeye ve yapmaya istekliydim. Cuma veya cumartesi gecesi bir haftalık alkol içerdim; bundan zevk aldığım için değil, bir şeyi maskelemeye çalıştığım için."