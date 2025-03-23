Putin ailesinin 'Leningrad kuşatması' trajedisi

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Leningrad Kuşatması, tarihin en kanlı ablukası olarak kayıtlara geçti ve yaklaşık 1,5 milyon asker ve sivilin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. İngiliz gazetesi Daily Mail, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ailesinin bu dönemde yaşadığı "korkunç gerçekler" hakkında bir haber yayınladı.

ANNESİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SANDILAR

Habere göre, Leningrad’ın dondurucu soğuklarında açlık ve ölüm kol gezerken, Putin’in annesi Maria Ivanovna Shelomova Putina’nın da hayatını kaybettiği sanıldı. Ancak genç kadın, mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başararak, çevredekiler tarafından donarak ölmek üzereyken kurtarıldı.

Daily Mail, Leningrad Kuşatması’nın şehri savunan pek çok kişi için, Putin ailesi de dahil olmak üzere, insan doğasına dair anlayışlarını değiştirdiğini öne sürdü.

LENINGRAD KUŞATMASI'NIN DEĞİŞTİRDİĞİ HAYATLAR

1941 yılı Aralık ayında, savaşın en zorlu dönemlerinde, günlük erzak sadece ekmekten ibaretti. Fabrika işçilerine bir avuç, diğer vatandaşlara ise daha az veriliyordu. Zamanla bu paylar da iyice azaldı.

1942'nin başlarında, Putin ailesi, henüz yürümeye başlayan oğulları Viktor'un difteri nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrendi. Küçük Viktor, kuşatma sırasında toplu mezarlara atılan çocuklardan biriydi.

AĞABEYİ TOPLU MEZARA DEFNEDİLDİ

Putin’in ağabeyi olan küçük Viktor, diğer kurbanlar gibi toplu mezara gömüldü. Putin, ağabeyinin nereye defnedildiğini hiçbir zaman öğrenemedi.

1952 yılında Maria Şelomova Putina ve demir yolu işçisi olan eşi Vladimir, yeni bir çocuk sahibi oldular. Putin, toplu mezarların bulunduğu bir şehirde dünyaya geldi ve ağabeyinin mezarını hiç öğrenmedi.

"KARDEŞİMİN MEZARINI BİLMİYORUM"

Birkaç yıl önce St. Petersburg’daki bir anma töreninde, Putin, "Hiçbir zaman görmediğim, tanımadığım kardeşimin nerede gömüldüğünü bilmiyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Daily Mail'e göre, daha sonra yapılan psikolojik çalışmalar, kuşatma mağdurları olarak bilinen Blokadniki’nin olağanüstü empati yeteneğine sahip olduğunu ortaya koydu. Ancak uzmanlar, kuşatma döneminin ve Putin ailesinin yaşadığı travmaların, Putin’in dünya ve tarih anlayışındaki paranoya duygusunu pekiştirdiğini belirtiyor.