Putin, askeri kamuflajla komutanlarla toplantı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekatı yürüten Birleşik Kuvvetler Grubu'nun komuta merkezlerinden birini ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov ve harekatta görevli grup komutanlarıyla toplantı yapan Putin, giydiği askeri kamuflaj ve açıklamalarıyla nükleer mesajlar verdi.

"RUS ORDUSU BÖYLE DAVRANMAYA DEVAM EDECEK"

Putin'in toplantıda yaptığı açıklamalarda dikkat çeken kısımlar ise şöyle:

Kupyansk, Krasnoarmeysk ve Dimitrov'un kuşatılmasındaki başarılar Rus askerlerin kahramanlığı sayesinde mümkün oldu. Rus ordusu tarih boyunca mağlup ettiği düşmanlarına merhametle davrandı, böyle davranmaya devam edecek.

"ASKERİ ÇIKARLAR DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDECEĞİZ"

Rus ordusunun faaliyetleri belirli bir tarihle sınırlı değil. Şimdiye kadar yaptığımız gibi, her zaman askeri çıkarlar doğrultusunda hareket edeceğiz. Teslim olmak isteyen Ukrayna askerleri sırtından vuruluyor. Teslim olmak isteyen düşman güçlerinin bunu gerçekleştirebilmeleri için gereken tüm önlemler alınmalı. Tüm esirlere uluslararası hukuk çerçevesinde muamele devam etmeli.

"KITALARARASI SEYİR FÜZESİNİN TESTLERİ TAMAMLANDI, DÜNYADA KİMSEDE BÖYLE BİR SİLAH YOK"