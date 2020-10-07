Rusya Devlet Başkanı Putin, görevi dolayısıyla kısıtlamalar yaşadığını söyledi. Putin, kilo aldırdığı için birayı bırakmak istediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, samimi açıklamalarda bulundu.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Putin, özel yaşantısına dair soruları yanıtladı.

Hiçbir insani niteliği kaybetmek istemediğini belirten Putin, ancak başkanlık görevi boyunca bunun zor olabildiğini kaydetti.

"SINIRLAMALAR VAR"

Putin, görevi gereği yaşadığı sınırlamalar nedeniyle yakın çevresiyle ilişkisinin etkilendiğini aktararak, "Hiç şüphesiz sınırlamalar var." dedi.

"BİRA KİLO ALDIRIYOR, BIRAKMAYI DENİYORUM"

Sunucu, "Bir cuma akşamı, herhangi bir gizli servis ajanı olmadan arkadaşlarınızla bir bara gitmeniz imkansız." diye konuştu.

Rus lider, "Son zamanlarda birayı bırakmaya çalışıyorum. Kilo aldırıyor." karşılığını verdi.

Putin: Birayı bırakmaya çalışıyorum ViDEO