Putin: Dondurulan varlıklarından Gazze Barış Kurulu’na 1 milyar dolar ayrılabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Grönland'a sahip olmaya yönelik söylemleri devam ederken Gazze'de imzalanan ateşkesin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan Gazze Barış Kurulu, süreci devralmaya hazırlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle gerçekleştirdiği çevrimiçi toplantıda, küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD BAŞKANI TRUMP'A TEŞEKKÜR

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Barış Kurulu’na katılması için kendisine davet gönderdiğini hatırlatan Putin, "Bu çerçevede, öncelikle önerisi için ABD Başkanı’na teşekkür etmek isterim. Uluslararası istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan her türlü çabayı her zaman destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

KATILIM DAVETİNE HENÜZ YANIT VERİLMEDİ

ABD yönetiminin Ukrayna krizine çözüm bulma çabalarına katkısını da memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Vladimir Putin, "Barış Konseyi’ne katılımımıza gelince; Rusya Dışişleri Bakanlığı, gelen belgeleri incelemek ve bu konuda stratejik ortaklarımızla istişarelerde bulunmak üzere görevlendirilmiştir. Ancak bu süreçten sonra bize iletilen davete bir yanıt verebileceğiz." ifadelerini kullandı.

"MESELE, SÜRECİN, UZUN VADELİ ÇÖZÜME KATKIDA BULUNMASIDIR"

Putin uzun vadeli çözüm vurgusu yaptı Gazze Barış Kurulu’na katılım teklifinin Orta Doğu’daki çözüm süreci, Filistin halkının karşı karşıya olduğu acil sorunlara çözüm bulunması ve Gazze Şeridi’ndeki vahim insani durumun düzeltilmesi ile ilgili olduğunu vurgulayan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bu çerçevede ana noktanın altını çizmek isterim: Temel mesele, tüm sürecin, ilgili BM kararlarına dayanarak Filistin-İsrail çatışmasının uzun vadeli çözümüne katkıda bulunmasıdır." şeklinde konuştu.

"DONDURULAN VARLIKLARIMIZ RESTORASYON İÇİN KULLANILABİLİR"

Gazze Barış Kurulu’na katılma davetinin değerlendirileceğini yineleyen Rus lider, "Barış Kurulu’nun yapısına ve çalışmalarına katılma konusuna karar vermeden önce bile, Rusya’nın Filistin halkıyla olan özel ilişkilerini göz önünde bulundurarak, önceki ABD yönetimi döneminde dondurulmuş Rus varlıklarından 1 milyar ABD dolarını Barış Kurulu’na tahsis edebiliriz." diye konuştu.

Dondurulan Rus varlıklarının kalan kısmının Rusya-Ukrayna savaşı sonrası restorasyon çalışmaları için kullanılabileceğini belirten Vladimir Putin, "Bunlar, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması imzalandıktan sonra çatışmalardan etkilenen bölgelerin restorasyonu için kullanılabilir. Bu ihtimal de ABD yönetimi temsilcileriyle müzakere edilmektedir." dedi.

KONUŞMASINDA GRÖNLAND'A DA DEĞİNDİ

Grönland’ın Alaska’dan çok daha büyük olduğuna dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Grönland’ın yüzölçümü ise sanıyorum 2 milyon 166 bin kilometrekareden biraz fazla. Yani aradaki fark kabaca 449-450 bin kilometrekaredir. Eğer bunu ABD’nin Alaska’yı satın alma maliyetiyle kıyaslarsak, Grönland’ın fiyatı 200-250 milyon ABD doları civarında olurdu." dedi.

O dönemin altın fiyatlarıyla kıyaslandığında bu rakamın 1 milyar dolara yakın olacağını belirten Putin, "Ancak bence ABD bu tutarın da altından kalkabilir." ifadelerini kullandı.