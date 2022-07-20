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    Putin: Tahılda ihracat hedefimiz 50 milyon ton

    Astana Üçlü Liderler Zirvesi'nin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Tahılda bu yılın sonunda ihracat hedefimiz 50 milyon ton olacak" dedi.
    • 20.07.2022 - 04:55
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    Putin: Tahılda ihracat hedefimiz 50 milyon ton

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’da yapılan Astana Üçlü Liderler Zirvesi sonrasında Rus gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl konusunda yaptığı müzakerenin detaylarını anlatan Putin, Türkiye Cumhuriyeti ve kişisel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna tahılının çıkarılması konusunda anlaşmaya varılması için çok şey yaptığını ifade etti.

    "Ukrayna tahılının ihracına yardımcı olacağız"

    Kendilerinin bu konuyu başlangıçta paket halinde ortaya koyduklarını vurgulayan Putin, “Şöyle ki Ukrayna tahılının ihracına yardımcı olacağız ama Rus tahılının tedarikiyle ilgili tüm kısıtlamaların kaldırılacağı gerçeğinden hareket ediyoruz. Şimdiye kadar kimseden itiraz gelmedi. Amerikan ortaklarımızdan dahil. Bakalım bundan ne çıkacak.” dedi.

    Putin: Tahılda ihracat hedefimiz 50 milyon ton #1

    "İhracat potansiyelimiz 30 milyon ton tahıl, bu yılın sonunda bu 50 milyon ton olacak"

    AA'nın haberine göre, ABD'nin Rus gübreleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırdığını hatırlatan Putin, “Umarım durumu içtenlikle iyileştirmek isterlerse aynı şey Rus tahıl ihracatında da olacak. Biz şimdi hazırız. İhracat potansiyelimiz 30 milyon ton tahıl, bu yılın sonunda bu 50 milyon ton olacak.” şeklinde konuştu.

    Putin: Tahılda ihracat hedefimiz 50 milyon ton #2


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