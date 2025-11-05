Putin, üst düzey yetkililere nükleer silah denemelerine başlayın talimatı verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ile Rusya arasında gerilim giderek yükseliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta ABD'nin nükleer silah denemelerine yeniden başlayacağını açıklamasının ardından harekete geçti.

NÜKLEER SİLAH DENEMELERİNE İLİŞKİN ÖNERİ İSTEDİ

Putin, üst düzey yetkililere muhtemel nükleer silah denemelerine ilişkin öneriler hazırlamalarını emretti.

Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’ndaki yükümlülüklerine her zaman sıkı sıkıya bağlı kaldığını ancak ABD veya herhangi bir nükleer gücün bu tür bir deneme yapması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını ifade etti.

"MÜMKÜN OLAN HER ŞEYİ YAPMALARI TALİMATINI VERİYORUM"

Putin, "Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, özel servisler ve ilgili sivil kurumlara, bu konuyla ilgili ek bilgi toplamaları, Güvenlik Konseyi'nde analiz edilmesi ve nükleer silah testlerinin hazırlanmasına ilişkin muhtemel çalışmaların başlatılması konusunda öneriler sunması için mümkün olan her şeyi yapmaları talimatını veriyorum" dedi.

TRUMP DA TALİMAT VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca, "Diğer ülkeler de yapıyor. Onlar yapıyorsa biz de yapacağız. Ne yaptığımızı ve nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum. Diğer ülkeler de yapıyor ve diğer ülkeler yapıyorsa biz de yaparız" şeklinde konuşmuştu.

NÜKLEER SİLAH DENEMELERİ

ABD, en son 1992'de, Çin ve Fransa 1996'da, Sovyetler Birliği ise 1990'da nükleer silah denemeleri gerçekleştirmişti.

Sovyetler Birliği sonrası Rusya ise hiç nükleer silah denemesi yapmadı.