Putin'den Batı'ya petrol ambargosunu uzatma kararı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere yönelik petrol ve petrol ürünü satış yasağının süresini uzattı.

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle, Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına karşı yaptırım kararının süresini 31 Aralık 2024'e kadar uzattı.

Putin'in petrol satışı yasağı

Rusya, 1 Şubat 2023'te yürürlüğe giren kararla, tavan fiyat uygulamasına katılan kişi ve şirketlere 30 Haziran 2024'e kadar petrol ve petrol ürünü satışını yasaklamıştı.

Sadece özel izinle gerçekleşiyor

Tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatı yalnızca Putin'in özel izniyle gerçekleşebiliyor.

Batılı devletler tavan fiyat uygulamıştı

G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)