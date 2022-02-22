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    Putin'den orduya Donbas'a girin talimatı

    Putin'den orduya Donbas'a girin talimatı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatı verdi.
    • AA
    • 22.02.2022 - 01:02
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 01:21
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    Ukrayna ile Rusya arasında, ayrılıkçı Ruslar nedeniyle yaşanan gerilimde yeni bir aşamaya gelindi.

    Hemen hemen her gün Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği açıklamaları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna konulu zirvede görüşeceğini açıkladı.

    PUTİN, DONBAS'IN BAĞIMSIZLIĞINI TANIDI

    Putin ayrıca bugün yaptığı açıklamada, başta ABD ve Avrupa ülkelerinin yaptırım tehditlerine aldırmadan, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Luhansk ve Donetsk bölgelerini tanıdığını belirtti.

    Putin den orduya Donbas a girin talimatı #1

    PUTİN'DEN ORDUYA "DONBAS'A GİRİN" EMRİ

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.

    AYRINTLAR GELECEK

    Putin den orduya Donbas a girin talimatı #2


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